Le conflit entre le gouvernement éthiopien et les responsables de la région du Tigré continue de défrayer la chronique. En effet, ce mardi 8 décembre, le porte-parole de la cellule de crise gouvernementale pour le Tigré, Redwan Hussein a reconnu qu’une équipe de l’Organisation des Nations Unies a essuyé les tirs des forces pro-gouvernementales. Pour l’officiel éthiopien, l’équipe de l’ONU se trouvait « dans une zone où elle n’était pas supposée se rendre » et « a forcé plusieurs postes de contrôle ».

“La phrase active des opérations militaires est terminée”

Le gouvernement éthiopien avait interdit l’accès humanitaire à la région depuis plusieurs semaines. Rappelons que cette situation intervient alors que le gouvernement éthiopien a assuré être en train de rétablir l’ordre et les services de base au Tigré. « La phase active des opérations militaires est terminée », avait annoncé ce lundi 7 décembre le cabinet du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à travers un communiqué qu’il a rendu public.

Les autorités évoquent le rétablissement de l’ordre

« Actuellement, la tâche principale du gouvernement est de (…) rétablir l’ordre public, garantir l’accès illimité de nos citoyens des zones touchées à l’aide humanitaire et réinstaller ceux ayant été contraints de franchir les frontières, et rétablir les services de transport et communications », ont poursuivi les services du premier-ministre.