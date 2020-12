Ces derniers mois, les relations entre la Chine et les Etats-Unis d’Amérique se sont fortement dégradées sur fond de guerre commerciale entre les deux puissances. A mesure que le temps passe, l’administration Trump impose des mesures contraignantes contre des responsables chinois et des entreprises. L’empire ne manque pas de répliquer à ses mesures en visant des responsables US et les intérêts américains. Récemment, un responsable américain a lancé des piques à l’endroit de la Chine.

A travers une tribune à charge diffusé dans le Wall Street Journal, John Ratcliffe, le patron du Renseignement américain a violemment critiqué la Chine décrivant des procédés utilisés par la Chine qui ont pour but de compromettre des élus américains ou les influencer. «Nos renseignements montrent que Pékin mène régulièrement ce type d’opération d’influence aux États-Unis», mentionne le responsable US dans son opinion.

la plus grande menace pour l’Amérique aujourd’hui

Pour lui, «Les dirigeants chinois cherchent à subordonner les droits de l’individu à la volonté du Parti communiste». Il est allé plus loin en affirmant la Chine est la plus grande menace pour l’Amérique aujourd’hui. «La République populaire de Chine représente la plus grande menace pour l’Amérique aujourd’hui, et la plus grande menace pour la démocratie et la liberté dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale» peut on lire dans l’article.