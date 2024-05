Armement: les USA testent un drone pas comme les autres

PHOTO : ISTOCK

Les drones révolutionnent la manière dont les conflits armés sont menés à l’échelle mondiale, offrant de nouvelles tactiques et stratégies militaires. Historiquement cantonnés à des missions de reconnaissance, ces appareils télécommandés sont désormais capables d’exécuter des attaques précises, transformant radicalement les opérations militaires. L’agilité et la discrétion des drones permettent des interventions rapides et efficaces, réduisant les risques pour les forces armées tout en augmentant la pression et la précision sur le champ de bataille.

Récemment, l’armée de l’air américaine a mis en avant une avancée notable dans le domaine des technologies de drones. Elle a développé des mini drones de combat, utilisant des techniques d’impression en 3D pour une fabrication et un déploiement en moins de 24 heures. Ces engins légers et armés symbolisent un tournant dans la fabrication d’armements, soulignant la rapidité et l’adaptabilité comme nouvelles normes dans la conception militaire.

Selon un communiqué du 2 mai 2024, le projet mené par le groupe Blue Horizons, composé de membres militaires et de startups, a réussi à produire et tester ces drones en seulement 22 heures et demie. Ce groupe a été formé pour explorer les applications de nouvelles technologies dans des contextes conflictuels actuels, inspiré par les observations des engagements récents, tels que le conflit en Ukraine.

Le coût de production d’un seul drone est remarquablement bas, avec un fuselage ne coûtant que 50 dollars par unité. Chaque drone, pesant environ 3,6 kg, peut être équipé de divers types d’explosifs, bien que les détails spécifiques des munitions restent non divulgués. Cette capacité à produire en masse et à faible coût pourrait redéfinir l’économie des armements dans les conflits futurs.

Ces appareils ont subi des tests rigoureux dans divers environnements, y compris en mer en Asie du Sud-Est et ensuite en Floride. Malgré quelques incidents lors des essais, l’intégrité des charges explosives et des composants électroniques n’a pas été compromise, attestant de la fiabilité de la technologie en situation réelle.

Le Colonel Dustin Thomas a exprimé son enthousiasme quant à l’intégration de ces petits drones dans l’arsenal de combat de l’US Air Force, soulignant leur potentiel en tant que nouvelle capacité militaire. Avec un investissement financier relativement modeste et une production rapide, ces drones sont destinés à des missions de reconnaissance ou d’attaque rapide, promettant une évolution significative dans la conduite des opérations militaires modernes.