Le vaccin anti-covid-19 du laboratoire Pfizer- BioNTech aurait-il provoqué la mort d’un nonagénaire en Suisse ? C’est la question qu’on s’est posée dans la confédération helvétique après le décès d’un pensionnaire de maison de retraite vacciné il y a seulement cinq jours. L’Agence suisse des produits thérapeutiques a déjà tranché. Dans un communiqué diffusé en langue allemande, la structure qui autorise la mise sur le marché des vaccins, explique que les autorités médicales cantonales et Swissmedic ont mené une enquête.

Le nonagénaire souffrait déjà d’autres affections

Les conclusions de ces investigations indiquent que le nonagénaire souffrait déjà des affections. En raison de ces pathologies et « du déroulement de sa maladie, il n’y avait fort probablement aucun lien entre le décès et la vaccination ». Pfizer et BioNTech ont également réagi. Dans un communiqué, ils expliquent que des décès n’ayant aucun lien avec la Covid-19 « se produisent malheureusement au même taux qu’ils se produiraient dans la population générale des personnes âgées et des individus à risque qui sont prioritaires » dans les campagnes de vaccination en cours. Ils ont par ailleurs adressé leurs condoléances aux familles éplorées.

Le vaccin mis au point par le laboratoire germano-américain est disponible dans plusieurs pays du monde. Des millions de personnes ont déjà reçu des doses de la solution depuis le début du mois de décembre aux Etats-Unis, en Suisse, au Royaume Uni et dans plusieurs autres pays de l’Union européenne. Le vaccin n’avait pas été lié à un décès jusque-là.