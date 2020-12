Une maladie inconnue a fait son apparition dans une localité en Inde. En effet, depuis quelques jours plusieurs centaines de personnes, y compris des enfants, sont en proie à cette maladie dans la ville d’Eluru située dans l’Etat d’Andhra Pradesh. Selon les informations du journal Indian Express, la maladie a fait que les patients étaient hospitalisés depuis une dizaine de jours.

Les patients « commencent soudainement à vomir »

D’après les explications d’un responsable de l’hôpital gouvernemental d’Eluru, la maladie se manifeste avec des symptômes particuliers. « Les gens qui tombent malades, particulièrement les enfants, commencent soudainement à vomir et avaient les yeux qui brûlaient. Certains se sont évanouis ou eu des crises d’épilepsie » a-t-il indiqué. Jusque-là, les causes de la maladie n’ont pas pu être identifiées, et le nombre de personnes infectées a connu une augmentation, hier dimanche 06 décembre 2020. Les responsables sanitaires avaient essayé d’expliquer la situation en évoquant une possible contamination par l’eau ou par l’air. Cependant, ils ont rejeté cette option.

Des tests à la covid-19 négatifs

« Nous avons écarté la contamination de l’eau ou la pollution de l’air après avoir visité les endroits où les gens sont tombés malades. Des échantillons d’eau ont été testés et aucune contamination n’a été trouvée » a souligné le ministre de la santé de l’Etat d’Andhra Pradesh, qui a ajouté que les tests de dépistage à la covid-19 réalisés à l’endroit des patients se sont montrés négatifs. Par ailleurs, la situation a pris une connotation politique lorsque le président du parti d’opposition, Telugu Desam Parti, a estimé que le gouvernement fait économie de vérité sur la réalité des faits.