Donald Trump n’avait certainement pas besoin d’une nouvelle pareille à quelques semaines de son départ de la Maison Blanche. En effet, selon plusieurs médias britanniques, les Etats-Unis, ont subi une gigantesque opération de cyberespionnage attribuée à la Russie. APT29, un groupe de hackers lié aux renseignements russes notamment au FSB, serait derrière cette opération selon des experts qui ont connaissance du dossier. D’après Reuters, la cyberattaque aurait ciblé plusieurs structures américaines notamment le Département du commerce et le Trésor. L’Agence de presse a révélé ces informations en début de semaine. Pour l’instant, l’administration Trump n’a pas encore publié une liste des agences qui ont été ciblées par cette vaste campagne de piratage informatique.

Tout le monde aimerait connaître les types d’informations subtilisées. Est-ce des secrets d’Etat sur le nucléaire et les armes de nouvelle génération ? Au cours de la semaine The Gardian a affirmé qu’il s’agirait probablement de secrets d’Etat. Le secrétaire d’Etat à la Défense n’est pas du même avis. Alors qu’il s’exprimait mardi sur CBS News, Chris Miller a fait savoir qu’on n’avait pas pour le moment des preuves de vol de données concernant des secrets d’Etat. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) travaille actuellement sur le dossier pour évaluer l’ampleur des dégâts.

Elle pourrait être la plus prolifique de tous les temps

Cette opération de cyberespionnage attribuée aux russes pourrait être « la plus prolifique de tous les temps » selon les enquêteurs. Le volume des documents subtilisés est très important. Si on devait les imprimer ils auront trois fois la taille du Washington Monument, selon une source qui a requis l’anonymat. D’après Thomas Rid, un expert en cybersécurité, l’opération de cyberespionnage est assimilable à une attaque russe qui s’est déroulée dans les années 1990. Il s’agit du piratage du « labyrinthe au clair de lune ».