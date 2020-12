Le président sortant américain Donald Trump, si par moment semble concéder la victoire à son challenger démocrate Joe Biden, surprend toujours en continuant de dénoncer la fraude électorale. Le 45e président des USA à apparemment assez de mal à accepter sa défaite. Donald Trump aurait appelé ce samedi appelé le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, dans le but de le convaincre à œuvrer pour l’annulation de la victoire de Joe Biden dans son Etat.

Selon une source proche de la conversation, le président aurait demandé au gouverneur de convoquer une session extraordinaire et de convaincre les législateurs de l’État pour sélectionner leurs propres électeurs qui le soutiendraient. Toutefois, le gouverneur aurait refusé la demande du président précisant que cela ne relève pas de son pouvoir, selon la même source.

Joint par le Washington Post, la Maison Blanche a refusé de commenter l’information. Le porte-parole de Kemp, Cody Hall, a par ailleurs, confirmé que le gouverneur s’était entretenu avec le président, mais que Trump avait seulement présenté ses condoléances au gouverneur pour la mort de Harrison Deal, un membre de l’équipe de campagne de la sénatrice Loeffler.

Une dernière tentative d’ingérence

Si la demande du président se révélait tout de même vraie, il s’agira alors de sa dernière tentative d’ingérence dans les résultats des élections de 2020. L’appel était intervenu quelques heures avant sa visite dans l’État pour un rassemblement en faveur des républicains David Perdue et Kelly Loeffler dans le cadre du second tour du Sénat en janvier. Dans son appel, le président a semblé faire référence à un tweet dans lequel il avait attaqué le secrétaire d’État de Kemp et de la Géorgie, Brad Raffensperger, appelant à un audit de signature des enveloppes de vote par correspondance dans l’État.