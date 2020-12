Ce mardi, Donald Trump a tenu à prendre les devants en repositionnant certains de ses conseillers. En effet, ce dernier doit céder sa place à la Maison-Blanche, le 20 janvier prochain, au profit de Joe Biden. Ses derniers jours s’annoncent donc très importants et le chef de l’État n’hésite pas à placer les siens.

Ainsi, Richard Grenell, soutien du président américain, sera en charge de la gestion du conseil d’administration du Mémorial de l’Holocauste, à Washington. Ce dernier officiait jusqu’alors, comme ambassadeur en Allemagne. Hope Hicks, qui a rejoint la campagne présidentielle à 26 ans seulement, entrera au conseil d’administration du Fulbright Foreign Scholarship.

Trump replace certains de ses proches soutiens

Mais ce n’est pas tout. En effet, Stephanie Grisham, l’ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, rejoint les rangs du Conseil national des sciences de l’éducation. Pam Bondi entrera, pour sa part, au conseil d’administration du centre artistique John Kennedy, de Washington. Celle-ci était notamment chargée de mener la charge présidentielle contre les résultats aux dernières élections. Donald Trump a également profité de ces derniers jours, pour accorder quelques grâces présidentielles, notamment à son ancien conseiller, George Papadopoulos.

Le président accord ses grâces présidentielles

Ce dernier est connu pour avoir reconnu avoir menti aux agents du FBI dans le cadre d’une enquête portant sur une collusion entre Moscou et l’équipe du candidat Donald Trump, en 2016. Un pardon présidentiel qui n’est pas isolé. En effet, Alex van der Zwaan a lui aussi été gracié. Il a été reconnu coupable d’avoir ouvertement menti aux enquêteurs dans le cadre de cette même affaire de rapprochement entre Moscou et le clan Trump, qui avait alors fait jaser. Enfin, plusieurs anciens élus républicains, comme Duncan Hunter ou Chris Collins ont reçu la grâce présidentielle. Ces derniers ont été reconnus coupables d’avoir fraudé et effectué de fausses déclarations en vue de détourner fonds de campagne et dons.