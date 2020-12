Aux USA, un homme a abattu Aidan Ellison, un jeune adolescent afro-américain âgé de 19 ans seulement, parce qu’il écoutait de la musique un peu trop fort pour lui. Une information confirmée par le chef de la police de la région, Tighe O’Meara, au micro de CNN. Une affaire qui pourrait relancer les débats autour du racisme supposé aux USA.

Robert Paul Keegan se trouvait au Stratford Inn d’Ashland, lundi dernier, lorsqu’il a ouvert le feu aux alentours de 4h20 du matin, sur son jeune voisin, un certain Aidan Ellison. Âgé de 19 ans, cet afro-américain écoutait de la musique à un volume jugé déraisonnable par Keegan, qui a donc ouvert le feu en sa direction. Il le touchera au niveau de la poitrine. Le décès de la jeune victime a été confirmé directement sur place par les autorités.

Un adolescent afro-américain, abattu pour de la musique

Interrogé à ce sujet, le chef de la police locale a confirmé que le suspect principal était à blâmer. C’est lui, et lui seul, qui a choisi de résoudre de conflit à l’aide d’une arme à feu. Il a été interpellé le 24 novembre dernier, avant d’être inculpé pour meurtre au second degré, homicide involontaire au premier degré ainsi que pour possession illégale d’une arme à feu et mise en danger une autre personne. Des chefs d’accusation pour lesquels le prévenu a plaidé non-coupable.

Accusations de racisme aux USA

Actuellement incarcéré, Keegan se trouve dans une cellule de la prison du comté de Jackson. Il doit comparaître devant le tribunal, à partir du 21 février prochain. Son fils, âgé de 3 ans, se trouvait avec lui au moment du drame. Sa garde a été confiée à ses grands-parents. Une mort tragique, qui a endeuillé toute une communauté et qui, selon O’Meara, tend à donner du poids aux accusations de racisme au sein du peuple américain.