Luke Letlow, un élu républicain américain âgé de 41 ans, est mort des suites du nouveau coronavirus. L’information a été donnée dans la soirée d’hier mardi 29 décembre 2020 par le média américain CNN. La nouvelle a été par la suite confirmée par, John Bel Edwards, le gouverneur de Louisiane. « C’est le cœur lourd que @FirstLadyOfLA et moi présentons nos condoléances à la famille du député élu Luke Letlow pour son décès après une bataille contre la COVID-19. » a-t-il laissé voir sur Twitter.

Il se trouvait dans une unité de soins intensifs

Notons que le républicain avait annoncé que son diagnostic au test du coronavirus était positif, le 18 décembre dernier sur sa page Facebook, tout en soulignant qu’il était chez lui « se reposant et suivant toutes les directives du CDC, les protocoles de quarantaine et les recommandations de [ses] médecins ». Quelques jours après, il a annoncé son hospitalisation dans le but de suivre un traitement à l’hôpital St Francis de Monroe. Le 23 décembre 2020, son bureau avait annoncé son transfert au centre médical universitaire Ochsner LSU Heath Shreveport. Par ailleurs, son état de santé semblait être stable puisque le dr. GE Ghali l’avait confirmé, même s’il se trouvait dans une unité de soins intensifs et avait notamment reçu le Remdesivir dans le cadre de son traitement.

« Une énorme perte pour la Louisiane et l’Amérique »

La nouvelle de sa mort a été une onde de choc pour plusieurs membres du Congrès américain. Dans un tweet, le représentant républicain de la Louisiane, Garret Graves a déclaré que « Luke Letlow est maintenant avec notre Créateur, mais son départ prématuré de ce monde est une énorme perte pour la Louisiane et l’Amérique. Il y a quelques semaines à peine, les électeurs ont massivement choisi Luke pour les représenter au Congrès ». La maire démocrate de la Nouvelle-Orléans, Latoya Cantrell, a également eu une pensée pour Luke Letlow. « Nous avons le cœur brisé d’apprendre le décès du député élu Luke Letlow » a-t-elle écrit sur Twitter.