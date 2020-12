David Freed, ancien procureur du comté de Cumberland, quitte son poste de procureur américain pour le Middle District of Pennsylvania après un peu plus de trois ans de services. Il a annoncé sa démission ce mardi après avoir été longuement critiqué pour l’annonce en septembre d’une enquête sur les bulletins de vote rejetés en Pennsylvanie. « Au cours des trois dernières années, j’ai eu la grande chance de travailler avec les avocats et le personnel hautement qualifiés du Middle District de Pennsylvanie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

United States Attorney David J. Freed Announces Resignation @USAttorneys https://t.co/GoxCl75AFC — U.S. Attorney MDPA (@MDPAnews) December 29, 2020

« C’est un bureau doté de dirigeants expérimentés et dévoués, et de collègues qui comprennent vraiment l’importance de travailler ensemble pour le bien de leurs concitoyens » a-t-il ajouté. Républicain, David Freed avait été impliqué dans une controverse politique cette année lorsqu’il avait décidé d’annoncer publiquement une enquête sur les bulletins de vote militaires dans le comté de Luzerne qui avaient été « rejetés » et avait révélé que la plupart des bulletins de vote étaient des votes pour Trump.

Une affaire politique

L’affaire ne s’était pas avérée être une conspiration ou une fraude électorale, mais une erreur de l’entreprise engagée pour trier les bulletins. En effet, la décision de Freed de divulguer l’enquête avant que ces détails ne soient disponibles avait alimenté les affirmations sans fondement de Trump sur la fraude électorale généralisée. L’enquête avait a été utilisée par la Maison Blanche comme un outil de campagne, conduisant à des accusations selon lesquelles Freed politisait la question.