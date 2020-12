« Au moment où plusieurs vaccins contre la Covid-19 se rapprochent de l’approbation et d’une large distribution, il sera crucial de garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et d’identifier les sites internet illicites qui vendent des produits contrefaits », c’est du moins ce qu’il convient de retenir de l’alerte qui a été donnée ce mercredi 2 décembre par Interpol l’organisation de coopération policière internationale basée à Lyon.

“Contrefaçon, vol, promotion illégale de vaccins…”

L’avertissement qui est contenu dans une notice orange d’alerte sécurité a été adressé à ses différents pays membres. L’organisation met également l’accent sur une « potentielle activité criminelle liée à la contrefaçon, au vol et à la promotion illégale de vaccins contre la Covid-19 et la grippe ». Pour l’organisation policière, ces agissements des groupes terroristes auront de graves préjudices sur la santé des populations.

L’organisation invite à la “vigilance”‘

Plusieurs pertes en vies humaines pourraient même être enregistrées à cause de ces actions criminelles. « Il est essentiel que les autorités soient autant préparées que possible face à l’irruption à venir de tous types d’activités criminelles liées aux vaccins contre la Covid-19 », a martelé le secrétaire général d’Interpol Jürgen Stock à travers le communiqué qu’il a signé. En plus des actes criminels, l’organisation annonce que de faux tests pourraient circuler et fausser par la même occasion les données sur la pandémie. Face à toutes ces menaces, Interpol recommande aux uns et aux autres la prudence et vigilance comme remède au mal annoncé.