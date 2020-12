Quelques heures après les mises en garde d’Interpol sur les potentielles attaques dont pourrait faire l’objet les vaccins contre le nouveau coronavirus, le quotidien américain « Wall Street Journal » a révélé les différentes actions que mènent un groupe de pirates lié à la Corée du Nord. Ces pirates informatiques se font remarquer par les nombreuses attaques contre les plateformes des grands groupes pharmaceutiques développant des vaccins ou des traitements contre le Covid-19.

Près de 10 attaques en ces dernières semaines

Au cours de ces dernières semaines, près de dix attaques ont été enregistrées contre ces genres de centre chargé de mettre sur pied un vaccin ou encore un traitement contre le Covid-19. Selon la description qui a été faite du mode opératoire de ces pirates, ils se serviraient de faux emails équipés de logiciels espion pour se substituer à l’identité d’employés de ces institutions et d’entrer dans les structures informatiques.

Mode opératoire des pirates

Les pirates auraient également coutume de mettre sur pied de faux sites internet typiquement semblables à ceux des groupes pharmaceutiques. L’objectif est de tromper la vigilance du personnel et de récupérer les identifiants et les mots de passe. Les structures ayant déjà fait objet de cette attaque sont entre autres : Johnson & Johnson, Novavax, AstraZeneca, le Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, l’Université de Tübingen en Allemagne, ainsi que dans les entreprises pharmaceutiques sud-coréennes Genexine, Boryung Pharma, Shin Poong Pharm et Celltrion. Notons que la plupart d’entre elles ont pu repousser l’attaque. Avant de transposer ces attaques sur les structures opérant dans la recherche de vaccin, le groupe de pirates menait ses activités dans le secteur financier.