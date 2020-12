Les médias spécialisés l’annonçaient il y a quelques heures suite aux indices diffusés ça et là. C’est désormais chose confirmée, la légende du rap Eminem a dévoilé la face B de son album “Music To Be Murdered By“. La légende de Détroit a signé son retour fracassant avec une vidéo publiée sur Youtube.

Pour rappel, Eminem est considéré comme l’ un des plus grands rappeurs de tous les temps depuis de nombreuses années. En 1999 The Slim Shady LP a donné à sa carrière la lancée dont il avait besoin pour qu’il soit au top des ventes. Et depuis sa légende n’a pas faibli. Il y a quelques heures, des rumeurs d’un nouvel album ont inondé la toile. Le principal intéressé ne les a pas démenties. Il ya quelques minutes il diffusait sur ses réseaux sociaux le nom de son nouvel opus : Music To Be Murdered By – Side B (Deluxe Edition). Voir ci-dessous une vidéo publiée il y a quelques heures sur youtube.