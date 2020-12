Depuis plusieurs mois, le président Trump et ses équipes ne cessent de pointer du doigt les violences observées chez les manifestants anti-racisme. Selon l’administration en place, celles-ci mettent la vie et la sécurité de milliers d’Américains à risque. Pour autant, la presse a récemment remarqué que le même président Trump ne disait rien au sujet des violences commises par les membres d’organisations le soutenant.

Le Washington Post a ainsi pointé du doigt l’absence de réaction de la Maison-Blanche au sujet de ces quatre individus poignardés par des membres de Proud Boys, non loin d’un bar connu pour être l’un de leur repère. Samedi soir dernier, les violences ont été d’une rare intensité, avec de nouveaux départs de tension dès lors qu’une première rixe était arrêtée.

La presse critique Donald Trump

Les violences commises par les groupuscules pro-Trump ne sont pas nouvelles. Dès 2016, au moment des élections, la base électorale du candidat d’alors s’en est violemment prise à des journalistes ainsi qu’à l’encontre de celles et ceux qui protestent fermement contre la politique souhaitée par le candidat républicain. Une attitude soutenue par Trump qui a lui-même affirmé vouloir frapper de lui-même des opposants.

Les Proud Boys, un groupe violent

Une attitude qui pose question. En effet, malgré les nombreuses attaques et rixes perpétrées par sa base, le président américain et les républicains les plus conservateurs se sont toujours tenus de discréditer ces derniers. Pour certains experts, cette absence de réponse s’apparente d’ailleurs, à un véritable soutien de la part de l’exécutif à cette branche. Au cours d’un débat présidentiel, le président Trump a d’ailleurs refusé de condamner les actes des Proud boys, ce qui a été vivement critiqué.