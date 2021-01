Comme ses homologues de par le monde, le président gabonais a posté un message à l’attention des gabonais quelques heures avant le nouvel an. Le président gabonais veut tourner la page de sa maladie et du coronavirus et veut complètement se donner à la tâche en 2021. Il a rappelé que les épreuves surmontées rendent plus fort (un clin d’oeil à son combat contre la maladie) et a promis se dévouer à la cause des plus jeunes.

Message du président gabonais

Les épreuves surmontées nous rendent plus forts. En 2020, nous avons fait preuve de résistance et de résilience. En 2021, l’heure est à la relance dans la confiance. Emploi, éducation, santé, solidarité, environnement… vos préoccupations seront mes priorités. Je ferai tout pour vous protéger et préparer l’avenir de vos enfants. Je vous souhaite, à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, une très belle et heureuse année 2021.