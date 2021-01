Après avoir annoncé la fermeture du compte Twitter de Donald Trump, le réseau social à l’oiseau bleu a confirmé que 70.000 comptes associés à la mouvance QAnon allaient être également supprimés et ce, de manière indéfinie. Une annonce qui intervient quelques jours seulement après les violences survenues au cœur du Capitole.

Selon Twitter, ces comptes partageaient un contenu violent et dangereux, propageant des théories du complot. Une décision suivie par de nombreux réseaux sociaux et autres plateformes, dont Facebook ou encore Instagram, qui ont décidé de vivement réagir en bloquant les accès aux réseaux sociaux au président américain.

Twitter continue de sanctionner

Depuis des semaines, ce dernier accuse les démocrates d’avoir volé l’élection et incite les siens à la rébellion contre ce qu’il estime être une terrible campagne menée à son encontre. De fait, de nombreuses violences ont éclaté à travers le pays avec pour point d’orgue l’attaque du Capitole, qui a renvoyé une image absolument terrible de la démocratie américaine au reste du monde.

Angela Merkel monte au créneau

Une décision jugée par de nombreuses nations, dont la France et l’Allemagne. Pour Angela Merkel, il s’agit effectivement d’une prise de position plutôt problématique qui tend à démontrer toute la puissance de ces plateformes et plus généralement des GAFAM qui ont également décidé de suspendre l’application Parler, connue pour attirer de nombreux partisans de ces théories.