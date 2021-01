Au Sénégal, la mort d’une jeune fille par overdose en plein couvre-feu l’année dernière continue de faire la une de la presse. Devant la justice un nouveau rebondissement a eu lieu. LNT vous fait le point de l’affaire. Hiba Thiam était une jeune sénégalaise qui a perdu la vie l’année dernière en plein couvre-feu. Elle participait à une soirée hupée pendant laquelle elle avait visiblement consommé de la drogue et des boissons alcoolisées (Lire ici).

Le procès de certaines personnes présentes et des organisateurs a été ouvert au Sénégal hier, mercredi 13 janvier et a connu un rebondissement il y a quelques heures. Dame Amar, l’une des personnes jugées devant la Cour a affirmé que la défunte l’aurait contacté avant de se rendre à la fête et avait déjà consommé plusieurs litres de vin. Il a nié avoir, à titre personnel, consommé de la cocaïne ni en avoir vu dans l’appartement. De son côté, la famille de la victime a réclamé un milliard de FCFA en guise de dommages et intérêts. Le délibéré est prévu pour le 27 janvier prochain. Les accusés ont pu toutefois obtenir une liberté provisoire en attendant le verdict final.