Diplomatie : Wadagni redynamise l’axe Bénin-Mali

Après son déplacement au Sénégal, le Président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, est arrivé ce mardi après-midi à Bamako. Cette étape malienne de sa tournée sous-régionale vise à redynamiser la coopération bilatérale, la sécurité transfrontalière et les échanges commerciaux entre les deux nations.

Le Chef de l’État béninois, Romuald Wadagni, a atterri ce mardi 9 juin 2026 à l’aéroport international de Bamako. À sa descente d’avion, il a été accueilli par le Président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, en présence des hauts responsables de l’administration malienne.

Les deux dirigeants se sont immédiatement rendus au palais de la Présidence de la République du Mali pour un entretien en tête-à-tête. Cette rencontre restrictive a précédé une séance de travail élargie aux ministres et conseillers des deux délégations officielles. Les discussions ont porté de manière concrète sur l’évaluation des accords commerciaux existants, le rétablissement de mécanismes d’échange économique et les problématiques d’intérêt commun sur l’échiquier régional.

Le Général Assimi Goïta a formulé de vive voix ses félicitations à son homologue béninois pour son élection récente à la magistrature suprême. Le chef de l’État malien a formellement exprimé sa volonté politique d’investir de nouvelles ressources diplomatiques dans le développement des relations industrielles, portuaires et douanières avec le Bénin. Les deux chefs d’État ont validé la planification de la deuxième session de la Grande Commission Mixte de Coopération Bénin-Mali pour réactiver les circuits logistiques régionaux.

Le volet sécuritaire a constitué un axe majeur des concertations de cette fin de journée. Face à la persistance des menaces terroristes transnationales en Afrique de l’Ouest et dans la zone sahélienne, Romuald Wadagni et Assimi Goïta ont acté le principe d’une collaboration directe entre leurs administrations de renseignement et de surveillance territoriale. Ils ont réitéré leur attachement strict au respect de la souveraineté nationale, à l’intégrité des frontières et au principe de non-ingérence, tout en insistant sur la mise en œuvre opérationnelle d’une coordination militaire interétatique pour de repérer et neutraliser les réseaux criminels mobiles.