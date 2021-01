C’est un drame qui a conduit à l’ouverture d’un procès le mercredi 13 janvier dernier au Sénégal. Hiba Thiam, une jeune sénégalaise est morte par overdose en avril 2020 lors d’une soirée privée dans les Almadies. Le pays était alors en plein couvre-feu. Après avoir écouté les différentes personnes mises en cause dans cette affaire, le juge de la troisième chambre du tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict ce mercredi 27 janvier. Dame Amar, Alia Bakir, Papa Diadia Tall, Djibril Ndiogou Bassène alias Nekh et Fatoumata Jacqueline Rigal encore appelé Choupette, ont écopé de 6 mois de prison ferme pour non-assistance à personne en danger et détention de drogue.

Un policier condamné pour corruption passive

Ils étaient présents à cette fête huppée. Le 13 janvier dernier, Dame Amar révélait que Hiba Thiam l’avait appelé au téléphone avant de se rendre à la soirée. Selon ses dires, elle avait déjà consommé plusieurs litres de vin . Dame Amar va ensuite nier avoir ingéré des substances comme la cocaïne dans l’appartement. Il y en avait même pas sur place, selon lui. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la justice n’est pas allée dans son sens. Elle a par ailleurs infligé une peine de 6 mois de prison avec sursis à Lamine Diedhiou.

Ce policier a été reconnu coupable de corruption passive. Amadou Niane et Louty Ba, deux autres prévenus, ont été relaxés. La famille de la victime exigeait 1 milliard de francs Cfa des accusés. La justice a fini par retenir 50 millions que les accusés devront payer solidairement. En prison depuis 10 mois, ils ont été relâchés. Leur peine ayant déjà été purgée.