D’après un rapport de Bloomberg Billionaires Index le vendredi 8 janvier dernier, l’homme d’affaires nigérian, considéré comme l’homme le plus fortuné d’Afrique, Aliko Dangoteaurait perdu un total de 900 millions de dollars (343 125 000 000 nairas) en 24 heures. Le patron de Dangote group passe ainsi de la 106ème place la veille au 114ème homme le plus riche du monde. La richesse de Dangote serait alors passée de la même façon de 18,4 milliards de dollars à 17,5 milliards de dollars le 8 janvier, d’après le rapport de Bloomberg Billionaires Index.

Aliko Dangote est désormais le seul Nigérian sur la liste des 500 milliardaires à travers le monde selon le rapport de Bloomberg. Vers la fin de l’année 2020, Dangote avait fait de nouvelles fortunes. Sa valeur nette était passée de 15,5 milliards de dollars le 13 décembre, pour clôturer l’année 2020 à 17,8 milliards de dollars. Au cours des tout premier jours de la nouvelle année 2021, il avait gagné 600 millions de dollars en plus. Un montant dont il a perdu la totalité et même plus.

Il demeure le plus riche d’Afrique

La grande partie de la richesse du milliardaire nigérian provient de sa participation de 86% dans Dangote Cement, cotée en bourse. Les actions de la société sont directement détenues par Dangote par l’entremise de son conglomérat, Dangote Industries. D’après le Bloomberg Billionaires Index son actif le plus précieux est une usine d’engrais qui a une capacité de production allant jusqu’à 2,8 millions de tonnes d’urée par an. Celui qui demeure l’homme le plus riche d’Afrique a encore une raffinerie de pétrole de 12 milliards de dollars en cours de développement au Nigeria. Elle n’est toutefois pas incluse dans l’évaluation puisqu’elle n’est pas encore fonctionnelle.