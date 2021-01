En Algérie, la religion est sacrée et on ne s’en moque pas. La personne du président aussi mérite respect. Un jeune militant du mouvement de contestation “Hirak”, arrêté il y a plus de 8 mois a été condamné ce lundi 04 janvier 2021 à trois ans de prison par un tribunal de Sétif. Selon la justice algérienne, il a publié des « mèmes » qui tournent en dérision sur les réseaux sociaux l’Islam et le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune. Le coordinateur du Comité national de libération des détenus a lancé un appel à la mobilisation autour des avocats lors du procès en appel.

Offense « aux préceptes de l’islam », « offense au président »…

Visiblement, les conseils de Walid Kechida envisagent faire appel de la condamnation. Le procureur du tribunal de Sétif avait requis 5 ans de prison contre le jeune internaute de 25 ans originaire du nord-est de l’Algérie. Il était inculpé pour offense « aux préceptes de l’islam », « offense au président » et « outrage à corps constitué ». Kaci Tansaout, le coordinateur du Comité national de libération des détenus s’attendait tout simplement à sa libération ce lundi.

« Walid Kechida est condamné malheureusement à 3 ans de prison ferme assorti d’une amende. L’heure est très grave au moment où on s’attendait à sa libération aujourd’hui, voire même une relaxe » a déclaré le coordinateur de cette association venant en aide aux prisonniers d’opinion dans ce pays d’Afrique du Nord. Rappelons que le mouvement “Hirak” avait arrêté de manifester en mars 2019 après l’apparition de la Covid-19