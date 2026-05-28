Yamal 3e, Mbappé 4e : le classement des meilleurs joueurs 2025-2026 selon GOAL

Le média britannique GOAL a publié ce 28 mai, son classement des cinq meilleurs joueurs de la saison 2025-2026, plaçant Harry Kane en tête devant Michael Olise, Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Declan Rice. Ce palmarès intervient à quelques semaines de la Coupe du monde 2026, organisée en Amérique du Nord à partir de juin, qui pourrait redistribuer les cartes dans la course au Ballon d’Or.

Kane et Olise, la domination bavaroise

Harry Kane occupe la première place grâce à une saison historique : 61 buts toutes compétitions confondues, dont 36 décisifs lors du doublé Bundesliga-DFB-Pokal décroché par le Bayern Munich. Le buteur anglais figure en tête des cotes du bookmaker William Hill pour le Ballon d’Or, à 11/4, et creuse l’écart dans la course au Soulier d’or européen avec quatorze points d’avance sur ses poursuivants. Ses sept passes décisives et sa faculté à redescendre chercher le ballon pour alimenter ses coéquipiers font de lui, selon GOAL, le meilleur numéro 9 mondial.

Juste derrière, Michael Olise a définitivement confirmé son statut d’élite lors de ce deuxième exercice au Bayern. Ses 22 buts et 26 passes décisives en font le seul joueur des cinq grands championnats à franchir le double seuil des 20 réalisations et 20 offrandes sur la saison. Ceux qui craignaient que l’ailier franco-nigérian ne s’acclimate pas à la transition entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés, lui qui enchaîne depuis près de deux ans des performances de haut niveau.

Yamal préservé, Mbappé sous pression

Troisième, Lamine Yamal a clos la saison avec 24 buts et 17 passes décisives en Liga malgré des pépins musculaires dans sa jeune carrière. L’ailier du FC Barcelone, déjà deux fois lauréat du prix NXGN décerné par GOAL, est donné favori par les bookmakers à 3/1 pour le Ballon d’Or 2026. Sa participation à la Coupe du monde constituera un test supplémentaire sur sa capacité à enchaîner les grandes échéances.

Kylian Mbappé (4e) a décroché un deuxième Pichichi consécutif avec 25 buts en Liga et inscrit 15 réalisations en 11 matches de Ligue des champions avant l’élimination du Real Madrid en quarts de finale. Le capitaine de l’équipe de France a longtemps porté un Real Madrid en difficulté, jusqu’à se blesser au genou et peiner à retrouver son meilleur niveau, tandis que les espoirs des Merengues de conclure l’exercice avec un trophée s’évaporaient. José Mourinho, qui prend les rênes du club cet été, devra reconstruire un collectif autour de lui.

Declan Rice (5e) ferme ce top 5 après une saison qui lui vaut le titre de meilleur joueur de Premier League selon plusieurs observateurs. Pour beaucoup, il a été le joueur le plus remarquable du championnat anglais cette saison. L’international anglais a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues, pour 5 buts et 9 passes décisives. Arsenal, champion d’Angleterre 2025-2026, l’a aligné dans tous les grands rendez-vous de la saison. Le verdict final sur ce classement individuel dépendra en large partie des performances à la Coupe du monde, dont le premier tour débute en juin. Kane, Mbappé et Yamal figurent parmi les têtes de liste de leurs sélections respectives.

Top 5 des meilleurs joueurs 2025-2026 selon GOAL

1. Harry Kane (Bayern Munich)

2. Michael Olise (Bayern Munich)

3. Lamine Yamal (Barcelone)

4. Kylian Mbappé (Real Madrid)

5. Declan Rice (Arsenal)