Depuis l’élection présidentielle US du 03 novembre, Donald Trump a utilisé des allégations infondées de fraude électorale généralisée dans les principaux États du pays. L’objectif de ses allégations est de monter un effort juridique aux fins d’annuler la victoire de Joe Biden. Toutefois, les tentatives ont dans leur majorité échoué comme celle intentée en Géorgie. Une nouvelle fois encore, le président a subi un revers juridique. Un juge fédéral a rejeté ce mardi, ses efforts visant à annuler la victoire en Géorgie du président élu.

C’est à la suite d’une audience qui a été fermée au public ce mardi, que le juge Mark Cohen du tribunal du district nord de la Géorgie, nommé par Obama, a rejeté la motion de Trump visant à forcer la Géorgie à annuler ses résultats des élections de 2020. Donald Trump et son équipe juridique dirigée par son avocat personnel, avaient à la veille du nouvel an, engagé une action en justice contre le gouverneur et le secrétaire d’État de la Géorgie, alléguant un vote illégal généralisé d’une somme supérieure à la marge de la victoire de Biden de plus de 11.000 voix.

Des pressions sur le secrétaire d’État

Lors d’un appel téléphonique d’une heure de temps dont l’audio a été publié par le Washington Post, il avait exercé une pression sur le secrétaire d’État de la Géorgie, Brad Raffensperger, afin qu’il recalcule les bulletins dans l’Etat pour annuler la victoire de Biden. Il faut noter en effet, que jusqu’à l’heure actuelle, aucun tribunal n’a accepté de soutenir ses efforts pour disqualifier un État des comptes du Collège électoral ou faire basculer les votes en sa faveur. Le collège électoral statuera ce 6 janvier sur celui qui a gagné réellement les élections.