L’ancienne star du football ivoirien, Didier Drogba, est séparée de son épouse de longue date, Leila Diakité, depuis l’année dernière. L’information a été donnée par la star elle-même, sur le réseau social Instagram, après que la toile se soit enflammée, suite à des rumeurs d’infidélité dues à une vidéo. En effet, sur cette dernière qui a été récemment publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’ancien éléphant de Côte d’Ivoire être en présence d’une femme qui n’est pas son épouse.

Une séquence coupée d’une publicité de sensibilisation contre la covid-19

La situation avait suscité l’indignation des plusieurs internautes, qui avaient estimé que l’ancienne star du ballon rond était infidèle. Cependant, il semble que les internautes aient tiré des conclusions hâtives, puisqu’un proche de Didier Drogba avait dit qu’il s’agissait d’une séquence coupée d’une publicité de sensibilisation contre la covid-19. Dans une interview accordée au média First Magazine, le président du conseil national des organisations de consommateurs de Côte d’Ivoire, Marius Comoé, avait déclaré : « J’ai vu la vidéo, mais ce n’est pas une vidéo intime. C’est plutôt une publicité que Didier a faite pour sensibiliser sur la Covid-19, pour le compte d’une société européenne. Cette publicité n’est pas encore sortie d’ailleurs. Drogba n’est pas dans ces bassesses, ne vous inquiétez pas. C’est juste une pub ».

Nous « avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière »

Face à cette polémique, Didier Drogba, est monté au créneau pour dire ce qu’il en est réellement de sa privée. « Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculations dans les médias aujourd’hui, je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille » a-t-il laissé voir sur Instagram.

Selon les proches de @didierdrogba, Cette vidéo qui circule sur est une séquence inexploitée, prise sur un plateau de tournage dans le cadre d'une campagne de sensibilisation COVID pic.twitter.com/PX2p6fMETQ — La Côte d’Ivoire Est Chic 🇨🇮 (@CotedIvoire_off) January 13, 2021