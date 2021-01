Présenté à la presse ce mercredi 13 janvier 2021 au siège du parti Les Démocrates, le Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l’opposition a fait une déclaration. Dans cette déclaration le Front dirigé par l’ancien député Valentin Houdé, composé de trois partis et de personnalités politiques, a formulé des exigences dans le cadre de l’élection présidentielle 2021. Porté par Joël Aïvo, Eric Houndété, Antoine Guédou et Valentin Houdé le front compte travailler en synergie pour une alternance au sommet de l’Etat.

Alors, il demande au régime de Talon, « l’application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples demandant le maintien de la Constitution du 11 décembre 1990, l’organisation d’un dialogue inclusif de tous les acteurs de la vie politique aux fins de déterminer de façon consensuelle les modalités d’une élection pacifique et démocratique ». Les signataires de la convention exigent le retour de tous les citoyens béninois contraints à l’exil et la libération des prisonniers politiques. Ils souhaitent aussi l’audit de la Liste électorale permanente informatisée de manière consensuelle, la restitution et la garantie, aux travailleurs, de leurs acquis sociaux.

Ce front veut l’abrogation de toutes «les lois liberticides votées au parlement pendant le mandat du Président Patrice Talon notamment la loi n° 2019-40 du 7 novembre 2019 modifiant la constitution du 11 décembre 1990, la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral instituant le parrainage et la loi règlementant les droits de grève ». De même, ce collectif de l’opposition réclame le respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et par les conventions internationales. Il exige, pour finir, «le respect strict, par le Président Patrice Talon, de la durée de son mandat constitutionnel qui court du 06 avril 2016 à 00 heure au 05 avril 2021 à minuit conformément au serment qu’il a prêté devant le peuple béninois ».