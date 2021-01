Le ministre des infrastructures et des transports Hervé Hêhomey a effectué mardi 19 janvier 2021, une visite de travail à la base vie à Hêvié où est implantée l’entreprise Ebomaf dans la commune d’Abomey-Calavi. Occasion pour l’autorité ministérielle de mettre en garde les responsables de l’entreprise sur les nombreux cas de décès enregistrés ces derniers jours dans la commune dus à des accidents. De nouvelles mesures ont été prises.

La séance a eu lieu en présence du directeur général de l’entreprise Burkinabè Ebomaf et de plusieurs personnalités politico-administratives. A en croire le ministre Hêhomey, « ne seront désormais acceptés sur nos chantiers pour les véhicules poids lourds, les conducteurs qui disposent de permis de conduire de poids lourds avec un minimum de sept ans d’expérience ponctués des contrôles inopinés pour déterminer ceux qui prennent des substances pour avoir des performances extra ».

Des sanctions annoncées

Le ministre des infrastructures et des transports a par ailleurs annoncé que la police républicaine mettra à contribution les radars pour contrôler les vitesses sur les différents axes routiers. « Tous ceux qui ne rempliraient pas de conditions minimales seront retirés des chantiers », a ssuré Hervé Hêhomey sous les regards du maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, du commissaire de l’arrondissement de Hêvié et de plusieurs cadres du ministère.

Rien ne sera plus comme avant, prévient le directeur général du groupe burkinabè Ebomaf. « Celui qui fait un accident mortel de la voie répondra devant l’autorité. Nous allons passer aux sanctions et celui qui sera pris pour excès de vitesse sera automatiquement arrêté et mis à la disposition de la police », a-t-il fait savoir. La délégation a profité de l’occasion pour effectuer une visite sur le chantier Calavi kpota – Ouèdo – Hêvié – Cococodji, toujours confié à l’entreprise Ebomaf.