Bientôt un mois que le Nigéria a annoncé la réouverture de ses frontières terrestres avec ses voisins dont le Bénin. Fermées pendant plus d’un an ses frontières devraient en principe reprendre du service. Mais, depuis, à la frontière de Sèmè-Kraké (frontière Bénin-Nigéria), la situation est tout autre. C’est bien la déception qui se lit au niveau des chauffeurs de camions de marchandises et autres hommes d’affaires faisant des transactions avec le Nigéria.

Car, jusqu’à ce lundi 11 janvier 2021, les camions, les marchandises et les véhicules d’immatriculation nigériane ne passent toujours pas. Seuls les personnes vont et viennent au niveau de cette frontière. Les transitaires aussi sont là et espèrent toujours la reprise effective et normale des activités comme cela se faisait par le passé.

Pour aller du côté du Nigéria, il faut avoir ses pièces de voyage à jour. Les cambistes aussi sont dans l’attentiste car, les clients continuent de se faire rare. C’est dire que, la joie qui a suivi l’annonce de la réouverture des frontières à laisser place à un désenchantement. Et les échangent entre le Bénin et le Nigéria sont toujours au point mort.