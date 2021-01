Le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo a écouté quatre mises en cause dans une affaire de prison privée dans la commune de So-Ava. Après audience, le chef d’arrondissement de Dekanmey (commune de So- Ava), Raymond Koukpanou, et les chefs de trois villages que sont Sakomey, Kpoviekomey et Kpaffè ont été placés sous mandat de dépôt le mardi 26 janvier 2020.

Les accusés sont poursuivis pour des faits de violence, voie de fait et escroquerie. Ils vont comparaître devant le juge du tribunal d’Abomey-Calavi le 10 mars 2021. En réalité, le chef d’arrondissement de Dekanmey s’est érigé en justicier. Il a créé une prison privée chez lui où il applique de lourdes punitions aux personnes accusées de méfaits. Les présumés coupables y sont conduits, ligotés et sont contraints de faire le tour du village et à payer une amende.

Complicité des chefs de villages

Tout cela se passe avec la complicité des chefs villages qui sont les accesseurs du chef d’arrondissement dans son rôle de justicier. Ils vont parfois jusqu’à prendre dix mille francs chez leur cible avant de les libérer. Une plainte portée contre eux par les familles des victimes les a conduits au commissariat avant de les amener au tribunal.