Le constructeur aéronautique américain a beaucoup fait parler de lui ces dernières années. Ses avions (les 737 MAX) ont été impliqués dans deux crashs entre fin 2018 et début 2019. C’était les prémices d’une crise qui va lourdement affecter Boeing. Ce n’est qu’en novembre 2020 que les 737 MAX cloués au sol pendant 20 mois ont pu de nouveau s’élancer dans les airs. A ces déconvenues s’est ajoutée la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus. Il y a une faible demande au niveau des déplacements internationaux ce qui justifie l’effondrement des ventes de billets.

Le constructeur aéronautique affiche une perte nette de 11,9 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année où il a dû affronter la crise du 737 MAX et les effets de la Covid-19 sur le trafic aérien. Une mauvaise nouvelle pour Boeing qui doit encore retarder les premières livraisons de l’avion le plus gros du monde, le 777X. Elles étaient annoncées pour 2022. C’est du moins ce qu’indiquait le patron du groupe Dave Calhoun en octobre dernier.

« Attendre que la demande (au niveau des déplacements internationaux) se redynamise »

Aujourd’hui, on parle plutôt de fin 2023. Un report qui ne surprend pas Michel Merluzeau. « La demande au niveau des déplacements internationaux entre les grands aéroports comme Londres, New York ou Tokyo s’est évaporée avec la pandémie » a déclaré l’expert du cabinet AIR. On assiste donc à l’effondrement des ventes de billets. Une situation due à la crise sanitaire. Les compagnies aériennes n’ont pas actuellement les moyens financiers pour acheter un gros avion. Ils priorisent pour le moment de petits appareils à l’instar de l’Airbus 350 ou le Boeing 787.

Les sociétés de transports aériens comme Lufthanza et Emirates sont intéressées par le nouveaux 777X mais ils préfèrent « attendre que la demande (au niveau des déplacements internationaux) se redynamise ». Le retard accusé dans les premières livraisons du 777X s’est ressenti dans les comptes du quatrième trimestre de Boeing. La charge financière est de 6,5 milliards de dollars.