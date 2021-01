Le chef de l’Etat Burkinabè Rock Marc Christian Kaboré a procédé dimanche 10 janvier 2021 à la formation de sa nouvelle l’équipe gouvernementale. Une nouvelle équipe de 25 ministres et 7 délégués avec notamment 12 départs et 04 entrées. La particularité de la nouvelle équipe reste l’entrée au gouvernement du chef de file de l’opposition, Zéphirin Dabré.

L’opposant historique au régime burkinabè fait son entrée dans le gouvernement. Farouche opposant durant le premier mandat du président Roch Kaboré, il a été nommé dimanche 10 janvier 2021, ministre d’État auprès du président du Faso, en charge de la Réconciliation et la Cohésion nationale.

Selon la liste publiée, Clément Sawadogo est nommé ministre de l’administration territoriale et la décentralisation et Siméon Sawadogo à l’Environnement. Maitre Benewendé Stanislas Sankara est le nouveau ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat. Le professeur Charlemagne Ouédraogo au ministère de la santé et Victoria Ouedraogo Kibora au ministère de la Justice. Le nouveau ministre de la Communication est Ousseini Tamboura.

Alpha Barry garde toujours l’œil sur la diplomatie du pays des hommes intègres. Egalement, des ministres ont pu conserver leurs postes. Il s’agit de Chérif Sy inamovible au ministère de la Défense, Seni Ouedraogo à la Fonction publique, Lassané Kaboré à l’Économie et aux Finances et Harouna Kaboré au Commerce.