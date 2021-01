Les pirates informatiques n’ont visiblement aucune limite dans leurs actions. En effet, selon des informations qui ont été relayées par les médias, les pirates ont à maintes reprises pris le contrôle de la ceinture de chasteté pour homme. Il n’y avait aucun moyen de débloquer l’appareil même avec l’application du smartphone. En réalité l’appareil en question est un objet sexuel dont l’objectif est d’empêcher la verge de se mettre en érection tant qu’il n’est pas déverrouillé.

Une rançon de 750 dollars

Ainsi, le contrôle de cet appareil par une personne que le propriétaire peut avoir beaucoup de conséquences. A en croire un expert en sécurité, un pirate aurait demandé une rançon à un utilisateur suite au piratage de l’appareil. Le pirate a demandé 0,02 Bitcoin, soit environ 750 dollars pour libérer l’appareil. Mais la chance de ce dernier est qu’il n’avait pas porté l’appareil au moment de sa prise de contrôle par le pirate.

D’énormes failles identifiées

A en croire un autre cas qui a été rapporté, le hacker a envoyé un message particulier à une de ses victimes. En anglais, il avait laissé le message suivant : « your cock is mine now ». Ce qui signifie en français : « ton pénis est à moi désormais ». Depuis plusieurs mois, les chercheurs ont identifié plusieurs failles sur cet appareil mais le concepteur ne semble visiblement pas vouloir apporter des corrections pour permettre aux utilisateurs d’être plus en sécurité.