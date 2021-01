Le vice-président américain a fait savoir qu’il ne s’opposerait pas à la certification de la victoire de Joe Biden contrariant ainsi le projet de Donald Trump. Mike Pence a averti les autorités via un courrier publié peu de temps avant le début de la séance.

Une décision qui n’a pas plus à Donald Trump qui a immédiatement réagi : «Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qu’il aurait dû faire pour protéger notre pays et notre constitution» a-t-il affirmé sur twitter. Pour justifier sa décision Mike Pence s’est réfugié derrière le rôle à lui attribué par la constitution qui consiste juste à ouvrir les certificats. Plus de détails à venir.