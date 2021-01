La situation chaotique au Capitole en ce jour de certification de la victoire du candidat démocrate Joe Biden fait la une de la presse mondiale. Et pour cause, le président Donald Trump qui conteste toujours les résultats a appelé ses partisans à se rendre au Capitole pour protester. Un appel qui a reçu un écho favorable avec une pléthore de manifestants qui ont même pénétré l’enceinte du bâtiment.

Très tôt de nombreuses personnalités ont réagi à l’affaire. Y compris le président Donald Trump lui-même qui a finalement appelé ses partisans à rentrer chez eux. Face à la situation, l’ancien président Barack Obama a lui aussi décidé de réagir. Lire ci-dessous sa déclaration.

Déclaration du président Obama

L’histoire se souviendra à juste titre de la violence d’aujourd’hui au Capitole, incitée par un président en exercice qui a continué à mentir sans fondement sur le résultat d’une élection légale, comme un moment de grand déshonneur et de honte pour notre nation. Mais nous nous leurrerions si nous la traitions comme une surprise totale.

Depuis deux mois maintenant, un parti politique et son écosystème médiatique qui l’accompagne ont trop souvent été réticents à dire la vérité à leurs partisans – que ce n’était pas une élection particulièrement serrée et que le président élu Biden sera inauguré le 20 janvier. Leur récit fantastique s’est éloigné de plus en plus de la réalité et s’appuie sur des années de ressentiments semés. Maintenant, nous voyons les conséquences, fouettées dans un crescendo violent.

À l’heure actuelle, les dirigeants républicains ont un choix clairement défini dans les chambres profanées de la démocratie. Ils peuvent continuer sur cette voie et continuer à attiser les incendies qui font rage. Ou ils peuvent choisir la réalité et faire les premiers pas pour éteindre les flammes. Ils peuvent choisir l’Amérique.

J’ai été encouragé de voir de nombreux membres du parti présidentiel s’exprimer avec force aujourd’hui. Leurs voix s’ajoutent aux exemples des responsables électoraux des États républicains et locaux dans des États comme la Géorgie qui ont refusé de se laisser intimider et ont rempli leurs fonctions honorablement. Nous avons besoin de plus de dirigeants comme ceux-ci – en ce moment et dans les jours, les semaines et les mois à venir alors que le président élu Biden s’efforce de restaurer un objectif commun à notre politique. C’est à nous tous, Américains, quel que soit le parti, de le soutenir dans cet objectif.