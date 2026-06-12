Wadagni aux ministres conseillers : « Aujourd’hui, seul le Bénin compte »

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a tenu sa première réunion avec les ministres conseillers rattachés à la Présidence, vendredi 12 juin 2026. À l’issue de cette rencontre, le chef de l’État a publié un message sur sa page Facebook dans lequel il a rappelé les principes qui doivent guider l’action de cette équipe récemment constituée.

Dans cette publication, le président a insisté sur la mission de service public confiée aux ministres conseillers. Il leur a demandé de placer l’intérêt général au-dessus de toute autre considération, tout en veillant à maintenir un lien permanent avec les populations.

« La campagne est désormais derrière nous. Aujourd’hui, seul le Bénin compte », a écrit Romuald Wadagni. Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité de faire correspondre les engagements aux actes, d’accorder une attention particulière aux couches les plus vulnérables et d’expliquer aux citoyens les réformes et décisions engagées par le gouvernement.

Une équipe appelée à servir l’ensemble du pays

Dans son message, Romuald Wadagni a rappelé que les ministres conseillers n’ont pas vocation à représenter une région, une communauté ou un groupe particulier. Selon lui, leur responsabilité est de servir l’ensemble des Béninois dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

Le président a aussi souligné que la confiance accordée par les électeurs implique un devoir d’exemplarité. Il a présenté l’exercice du pouvoir comme une responsabilité déléguée par la Nation et destinée à répondre aux attentes des citoyens. Cette première réunion intervient alors que le nouveau chef de l’État poursuit la mise en place de son dispositif présidentiel, moins de trois semaines après son investiture du 24 mai 2026.

Douze ministres conseillers nommés par décret

La composition de cette équipe a été officialisée par le décret n°2026-358 signé le 5 juin 2026. Ce texte a procédé à la nomination de douze ministres conseillers auprès de la Présidence de la République.

Parmi les personnalités désignées figure Rachidi Gbadamassi, nommé ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité. Nicaise Kotchami Fagnon a été chargé des Petites et Moyennes Entreprises, de la Promotion de l’emploi et de la Formation professionnelle, tandis qu’Ayibatin Jonas Hantan est affecté aux Sports, à la Culture, aux Arts et à la Chefferie traditionnelle.

Les autres portefeuilles couvrent notamment les infrastructures, les affaires économiques, la justice, les relations extérieures, l’agriculture, la santé, la famille, l’action sociale, l’énergie, l’eau, les mines, l’enseignement maternel et primaire ainsi que l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. L’équipe compte quatre femmes : Jeanne Adanbiokou Akakro, Eudoxie Dakpe, Mariam Djaouga Sacca et Rosine Dagniho.

Un entourage présidentiel qui prend forme

Ces nominations complètent les premières désignations effectuées au sein de la Présidence depuis l’arrivée de Romuald Wadagni à la magistrature suprême. Le 26 mai 2026, plusieurs responsables avaient déjà été nommés à des fonctions stratégiques, notamment Wilfried Léandre Houngbédji comme ministre porte-parole du gouvernement, José Didier Tonato comme conseiller aux infrastructures et Fulgence Primael Gbèkè comme chef de cabinet. Deux jours plus tard, le général d’armée aérienne Bertin Bada avait été désigné conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du chef de l’État.

Conformément aux dispositions en vigueur, le décret portant nomination des ministres conseillers doit être publié au Journal officiel de la République du Bénin. Cette publication marquera l’entrée en vigueur officielle de leurs fonctions et la poursuite de l’installation de l’équipe rapprochée du président Romuald Wadagni.