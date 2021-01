Les récents événements au Capitole continuent de défrayer la chronique. Ces derniers jours de nombreuses personnes ont été arrêtées pour avoir infiltré le capitole, certains ayant même menacé des forces de l’ordre. Mais l’histoire d’une des manifestantes fait la une de la presse américaine depuis quelques heures.

Jenna Ryan, une femme qui travaille dans l’immobilier dans le Texas et qui a fait le déplacement au Capitole a décidé de s’adresser directement au président américain dans la presse locale. Elle demande pardon pour ses actes et rappelle qu’elle n’a fait que suivre les instructions de son président (ndlr : Donald Trump). Arrêtée puis incultée par le FBI, elle attend son procès depuis peu. Mais elle souhaite une aide du président Donald Trump. C’est du moins ce qu’elle a affirmé à la chaîne CBS11.

Jenna Ryan accuse le président Trump d’avoir poussé les populations à la révolte, elle y compris. Elle affirme donc que ce dernier devrait la gracier pour qu’elle échappe à une sanction judiciaire. «Je veux juste que les gens sachent que je suis une personne normale. Que j’écoute mon président qui m’a dit d’aller au Capitole. Que je manifestais mon patriotisme pendant que j’étais là-bas et que je protestais simplement et que je n’essayais pas de faire quoi que ce soit de violent et que je ne me rendais pas compte qu’il y avait réellement de la violence… Je pense que nous méritons tous une grâce. Je risque une peine de prison. Je pense que je ne mérite pas cela et d’après ce que je comprends, chaque personne qui était là va être arrêtée, alors je pense que tout le monde mérite une grâce, alors je demanderais au président des États-Unis de me donner une grâce. » a entre autre déclaré Mme Ryan.