Créer une entreprise ou installer une filiale dans un pays comme la Suisse était peut-être une cheminement pas aisé il y a encore plusieurs années. Sachant que les réglementations en termes de procédures administratives pour la création ou l’installation d’une filiale en Suisse et les lois fiscales (qui prennent en compte les déclarations fiscales et les déclarations de TVA) varient d’un pays à un autre, le temps d’appropriation des procédures et / ou législations en vigueur peut jouer sur le calendrier d’un entrepreneur qui a défini des objectifs à atteindre, à moyen terme ou à long terme pour son entreprise.

Bien heureusement, des entreprises déjà installé en Suisse peuvent accompagner les entrepreneurs qui le désirent dans ce processus. Ce qui va leurs alléger la tâche. A Genève, de nombreuses structures spécialisées se sont données pour mission d’accompagner les entrepreneurs qui veulent s’établir en Suisse. Certaines fiduciaires offrent le service de représentation fiscale pour TVA en Suisse autrement dit, cette dernière représente la structure qui l’a sollicité pour les déclarations de TVA et peut même assurer le rôle d’Administrateur et de gérant local. Les services digitaux étant devenus aujourd’hui incontournables pour développer des affaires, les fiduciaires en suisse n’ont pas voulu rester en marge de cette révolution et propose de nos jours des services pour se rapprocher des entrepreneurs qui veulent s’installer en Suisse.

Ce qu’une société fiduciaire peut vous aider à faire

Lorsqu’un entrepreneur choisit d’engager ce type de structure appelée société fiduciaire, il n’a plus à se préoccuper de toutes les formalités administratives qui concernent le démarrage d’une activité commerciale en Suisse. Une fois les formalités administratives remplies, cette structure peut également apporter son expertise dans le domaine de la gestion des ressources humaines de l’entreprise. La fiduciaire peut également être d’un grand soutien pour la tenue des comptes, les déclarations de TVA en bref toutes les procédures pour être en règle vis-à-vis du fisc et ainsi éviter des ennuis en Suisse. Comme vous le savez, une entreprise qui n’est pas en règle vis-à-vis des législations locales peut se retrouver très rapidement en difficulté parce qu’elle est contrainte à payer des pénalités pour avoir omis des déclarations. La fiduciaire peut être aussi d’une grande utilité dans le cas par exemple de changements de la fiscalité locale et de nouvelles réglementations.

Embaucher une fiduciaire : quels critères comptent ?

Afin de s’assurer d’avoir les bonnes informations et ne pas risquer d’avoir des ennuis en Suisse, il convient d’opérer un bon choix de société fiduciaire pour enclencher le processus de création de l’entreprise et les autres démarches administratives. Ceci pour être en règles vis-à-vis de la législation locale. Plusieurs critères doivent intervenir dans le choix de ce partenaire de l’entreprise. Il faut prendre en compte la notoriété de la fiduciaire. Un autre critère important à prendre en compte c’est l’expérience. L’expérience joue beaucoup car elle permettra à la société fiduciaire d’anticiper et de savoir prendre les bonnes décisions aux bons moments. Enfin, il faudra s’intéresser aux types de services disponibles avec cette société. Par exemple quels sont les différentes spécialités des experts qui travaillent pour elle. Cela permet d’avoir une meilleure maîtrise des coûts et des dépenses en n’allant pas chercher des compétences extérieures.

Avantages de faire recours à une fiduciaire

Lancer une entreprise nécessite la concentration de l’entrepreneur sur les stratégies et moyens à mettre en place pour l’atteinte des objectifs surtout lorsque c’est dans un environnement qui n’est pas le nôtre. Il n’y a pas de mal à se tourner vers des experts lorsque ces derniers peuvent vous apporter un coup main dans certaines tâches qui ne relève pas directement de l’activité de l’entreprisse et les procédures administratives. Faire recours à une fiduciaire en Suisse lorsqu’on veut démarrer une activité est d’un grand intérêt en ce sens qu’elle vous aide à opérer le bon choix aux bons moments lorsqu’elle a de l’expérience. Par exemple, dans les procédures administratives elle peut vous conseiller dans le choix du régime d’entreprise à créer en fonction de vos ambitions et objectifs. L’incidence directe c’est que cela permet d’avoir une maîtrise de la fiscalité de l’entreprise. Théoriquement si l’entrepreneur fait le bon choix, il n’aura pas à recruter des experts externes pour des tâches ponctuelles. La fiduciaire fournit également des conseils spécialisés dans la vie d’une entreprise puisqu’elle a un historique de la comptabilité de l’entreprise créée et les informations nécessaires sur la fiscalité locale.