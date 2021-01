Confronté comme la plupart des pays du monde à la terrible pandémie de la Covid-19, le Ghana enregistre à ce jour plus de 58 mille cas positifs. Les tests se poursuivent dans le pays pour détecter de nouveaux infectés. Le président de la république a invité tous les laboratoires, publics comme privés, à fournir en temps réel des données sur toutes les personnes testées à la plateforme commune établie par le Ghana Health Service. Nana Akufo-Addo a par la même occasion, menacé de sanctions les laboratoires qui ne se conformeraient à ces injonctions.

“Ma sœur, certains de nos employés facturent 500 cedis…”

En ce qui concerne ces tests, une célèbre animatrice du nom de Nana Aba Anamoah a affirmé qu’il y avait des arrangements malhonnêtes au niveau de ces laboratoires. A l’en croire, certains praticiens de santé ont accepté des pots-de-vin pour modifier le résultat des tests. « Ma sœur, certains de nos employés facturent 500 cedis pour changer un résultat positif en négatif » a écrit l’animatrice sur Twitter.

Elle répondait au commentaire de l’une de ses followers qui écrivait ceci: “Si nous sommes vraiment sérieux au sujet du Covid-19, et de la lutte contre celui-ci, il est impossible que les tests soient de 300 cedis et plus si vous voulez connaître votre statut rapidement”. Notons qu’il y a sur les réseaux sociaux un débat sur la gestion de la pandémie par les autorités ghanéennes. Beaucoup se demandent pourquoi le pays semble perdre la bataille contre le nouveau coronavirus au vu de l’augmentation des cas de contamination.