La pandémie du coronavirus connaît un regain depuis quelques semaines un peu partout dans le monde. D’après les experts, cela serait dû à la relâche observée pendant la période des fêtes de fin d’année. Un regain également constaté en Afrique. Au Sénégal, la mesure drastique du couvre-feu a été remise en avant par les autorités face à l’augmentation significative du nombre des cas.

Interrogé sur les symptômes de la maladie, le Dr Ibou Guissé, membre de l’équipe technique du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS) a signalé de nouveaux symptômes observés dans le pays. A part la toux classique, le nez qui coule et les difficultés respiratoires, les médecins sénégalais ont constaté de nouveaux symptômes à savoir : la perte de cheveux, un hoquet persistant et des infections de la peau engendrant des démangeaisons. Ces symptômes ont été observés chez de nombreux patients d’après les autorités.