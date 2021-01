Un autre homme du troisième âge est mort quelques jours seulement après avoir été immunisé contre le nouveau coronavirus. Il s’agit d’un octogénaire belge. C’est l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qui a donné l’information dans la soirée d’hier jeudi 14 janvier. L’homme de 82 ans, vacciné cinq jours plus tôt, aurait déjà des ennuis de santé. Néanmoins son corps sera autopsié dans une cadre d’une enquête approfondie visant à « déterminer s’il existe un lien de cause à effet entre la vaccination et la mort ».

” Il n’y a aucune raison de paniquer au sujet des vaccins ”

L’épidémiologiste Pierre Van Damme pense qu’il y a très peu de chance qu’on aboutisse à une conclusion qui mette en cause la vaccin. « Si une enquête est ouverte, c’est pour être absolument certain que le vaccin n’est pas la cause du décès. Sur la base des faits, je pense qu’il est peu probable que ce soit le cas. Il n’y a aucune raison de paniquer au sujet des vaccins » tente de rassurer l’expert de l’Université d’Anvers dans les colonnes de Het Nieuwsblad. Il rappelle que le disparu faisait partie de la catégorie de la population la plus fragile.

34 mille 979 doses administrées

La Belgique a déjà administré 34 mille 979 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech entre le 28 décembre 2020 et le 12 janvier dernier. Ces chiffres proviennent du Commissariat corona mis en place par le gouvernement belge. Rappelons qu’un nonagénaire suisse était déjà décédé cinq jours après avoir été immunisé contre le nouveau coronavirus.