Un autre membre de la Chambre des Représentants aux Etats-Unis a été testé positif au nouveau coronavirus. L’annonce a été faite au petit matin de ce jeudi 7 janvier. Il s’agit en effet du représentant Jake LaTurner. L’information est tombée quelques heures après sa participation au vote à la Chambre à l’appui d’une contestation des résultats de l’élection présidentielle de l’Arizona.

Il se retire de la Chambre

Selon le communiqué rendu public par le bureau de l’élu, il ne participera plus aux activités de la Chambre des Représentants avant sa guérison. Il serait en réalité asymptomatique. « Le membre du Congrès LaTurner suit les conseils du médecin de la Chambre et des directives du CDC et, par conséquent, ne prévoit pas de revenir à l’étage de la Chambre pour les votes jusqu’à ce qu’il soit autorisé à le faire », a précisé notamment le communiqué.

Troisième membre testé positif

Il devient ainsi le troisième membre de la Chambre des Représentants aux Etats-Unis à contracter le nouveau coronavirus en cette semaine. Avant lui, les Représentants du Texas GOP Kay Granger et Kevin Brady ont été testés positifs. Les deux sont également des porteurs asymptomatiques et ont tous reçu leurs premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 au mois de décembre dernier. Notons que la première dose du vaccin ne garantit une totale efficacité.