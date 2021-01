A chaque instant, les arnaqueurs développent de nouvelles stratégies et profitent des circonstances afin d’escroquer les personnes les moins informées. Ces derniers ont encore profité de la crise sanitaire du Covid-19 pour faire de nombreuses victimes. D’après le quotidien français Le Parisien qui a rapporté l’information, ces escrocs proposent sur le Dark Web, de faux vaccins contre le Covid-19 depuis le mois de novembre ou des essais cliniques des premiers vaccins avaient commencé par donner de bons résultats.

En dépit des mesures prises par Interpol en mettant ses pays membre en garde contre « une potentielle activité criminelle liée à la contrefaçon, au vol et à la promotion illégale de vaccins contre la Covid-19 », le phénomène a tout de même pu émerger. D’après le directeur technique de Check Point Software, Xavier Duros, depuis que les premiers essais cliniques se sont révélés concluant, près de 1000 sites internet ont parlé du sujet dont une dizaine proposait déjà le vaccin.

La distribution du vaccin est totalement sécurisée

Sur les sites, les supposés vaccins sont proposés aux internautes entre 250 à 1.000 dollars, la dose. Dans la grande majorité des cas, le vaccin est acheté avec la monnaie électronique Bitcoin. Puisque la distribution du vaccin est pour le moment ultrasécurisée et qu’aucun cas de vol de vaccin n’a été signalé pour l’heure, ces ventes en ligne ne sont que de pures arnaques. D’après le directeur technique de Check Point Software, la totalité des internautes se font avoir, puisque les soit disant vendeur ne peuvent aucunement avoir accès au vaccin.

D’après le témoignage d’un jeune homme âgé de 25 ans, et utilisateur momentané du Dark Net, cette vente en ligne du vaccin ne surprend pas, puisque les auteurs de ces sites proposent tout le temps des choses qui sont impossibles à trouver. Pour le moment, ces cas d’arnaques sont plus signalés en France et aux Etats-Unis où la vaccination est gratuite. Toutefois d’après un médecin généraliste, le trafic des faux vaccins pourrait s’intensifier à mesure que la campagne de vaccination connaîtra de grandes avancées.