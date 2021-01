Les mutations du virus responsable de la pandémie du covid-19 continuent d’être recensées. Après la souche anglaise, la sud-africaine, une nouvelle souche a été détectée au Nigéria. Un coup dur dans la lutte contre la pandémie au niveau mondial.

D’après les scientifiques, cette souche est différente de celle qui circule en Grande Bretagne. Selon un scientifique cité par RFI, elle aurait probablement muté au Nigéria même si elle partage deux mutations avec la version anglaise. Pour l’heure aucune information tangible ne peut être donnée sur cette variante. On ne peut non plus établir un lien entre l’accélération de la contamination au Nigéria et l’existence de cette variante, puisque l’on ne sait pas avec précision combien de personnes sont contaminées avec cette nouvelle souche.