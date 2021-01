Le professeur Maurice kakou Guikahué avait été arrêté puis incarcéré à la suite de la mise en place par l’opposition ivoirienne du Conseil National de Transition (CNT). Comme Pascal Affi N’Guessan, le député du PDCI est poursuivi par la justice ivoirienne pour « complot contre l’autorité de l’État », « mouvement insurrectionnel », « assassinat » et « actes de terrorisme. » Après son infection au Covid-19 et d’autres maladies qui ont conduit à son évacuation à l’extérieur du pays, le numéro 2 du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a été libéré provisoirement et placé sous contrôle judiciaire.

Puisqu’il n’a pas été condamné, l’homme serait bien éligible pour l’élection législative du 06 mars prochain d’après son avocat qui a indiqué que son dossier de candidature a déjà été déposé. « Guikahué est éligible, son dossier a été déposé », a déclaré Me Atabi Kouoto Honoré. « Mon client peut continuer ses activités politiques avec sa passion habituelle, » a-t-il ajouté. Par ailleurs, plusieurs autres candidats de l’opposition qui sont également dans le viseur de la justice ivoirienne ont aussi fait acte de candidature.

La fin du dépôt des dossier

C’est le cas du pro-Soro Alain Lobognon, qui bien étant en prison a déposé sa candidature. Il a défié son leader Guillaume Soro dont le groupement GPS a décidé de ne pas prendre part aux élections. Rappelons à toutes fins utiles que le dépôt des dossiers de candidatures auprès de la Commission Electorale Indépendante (CEI) prendra fin ce vendredi 22 janvier 2021. Les dossiers seront transmis par la suite au Conseil Constitutionnel le 1er février pour validation.