Après l’échec du premier dialogue pré-électoral en Côte d’Ivoire, le gouvernement, les partis de l’opposition et la société civile étaient allés une nouvelle fois à la table de négociation afin de trouver une issue à la crise post-électorale et préparer les législatives. A la suite de ces discutions qui ont duré neuf jours à savoir du 21 au 29 décembre 2020, l’opposition avait différé la signature du rapport final, fruit des échanges. Ses représentants avaient annoncé alors qu’ils allaient d’abord consulter les ténors de l’opposition tels que Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

Plus de deux semaines après, il semble que ceux-ci ont donné leurs avals pour la signature du rapport. Ce vendredi 15 janvier, l’opposition a finalement posé son sceau sur le rapport final des échanges qui avaient été conduits le chef du gouvernement Hamed Bakayoko. La signature a eu lieu au cabinet du ministre de l’Intérieur et de la sécurité, le Général Vagondo Diomandé.

Le gouvernement se réjouit de la signature du rapport final

Pour le compte des partis de l’opposition, étaient présents à la cérémonie de signature du rapport, le secrétaire Exécutif intérimaire du PDCI, Niamkey Koffi, Armand Ouégnin pour le compte de la plateforme EDS, Tibé Bi représentant le RPP de Ouattara Gnonzié et Danielle Bony Claverie qui a représenté son parti, l’URD. Le gouvernement quant à lui, était représenté par le Directeur de cabinet Benjamin Effoly et Claude Sahy. « Le gouvernement se réjouit de la signature du rapport final ce jour 15 janvier 2021 par le PDCI, EDS, le RPP et l’URD qui avaient différé leur signature », a indiqué un communiqué du gouvernement. Le gouvernement s’est félicité « de cette évolution qui marque une étape importante de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique ».