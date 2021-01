Le Sénégal est l’un des pays d’Afrique de l’Ouest les plus touchés par la pandémie de la Covid-19. Le pays a déjà enregistré plus de 21 mille cas positifs. Hier mercredi 15 janvier, le président Macky Sall a appelé à la mobilisation nationale 24h/24 pour sensibiliser les populations sur l’impératif de respecter les gestes barrières et les protocoles sanitaires. La situation sanitaire du pays préoccupe également le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké. Par le biais de son représentant, il a délivré un message aux membres de sa communauté religieuse.

“Face à cette deuxième vague, le Khalife nous a instruit de vous dire de multiplier les efforts pour répondre aux directives des autorités” a déclaré Mbackiyou Faye. Serigne Mountakha souhaite donc que les mourides suivent les directives émanant des autorités sanitaires et respectent les gestes barrières. Selon le représentant de l’autorité religieuse, tout a été mis en œuvre pour le respect des recommandations données par l’autorité religieuse.

Un dispositif de surveillance pour veiller au grain

Un dispositif de surveillance mis en place à l’intérieur de la Mosquée de Massalikul Jinaan, se chargera de s’assurer que le lavage des mains, le port de masques, l’utilisation de gel hydro-alcoolique et d’autres gestes barrières seront respectés. Rappelons que Massalikul Jinaan est la deuxième plus grande mosquée du Sénégal. Seule celle de Touba la devance.