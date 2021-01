C’est une bonne nouvelle pour le président Macky Sall. Les députés sénégalais ont voté hier lundi 11 janvier la loi relative à l’Etat d’urgence, à l’Etat de siège et la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Ce texte rend caduque la loi 69-29 du 29 avril 1969 sur l’Etat d’urgence et l’état de siège. Dans sa nouvelle configuration, il est aisé de remarquer que la nouvelle loi adoptée par la majorité des députés sénégalais intègre les articles ayant trait aux catastrophes sanitaires et naturelles.

L’opposition a tenté de suspendre l’examen de la loi

Le ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique qui était au parlement hier lundi a indiqué que toutes les mesures étaient prises pour une protection plus renforcée des populations contre la terrible pandémie de la Covid-19. Notons que les parlementaires de l’opposition avaient tenté de suspendre l’examen de cette loi. Mais la proposition de motion préjudicielle qu’ils ont présenté à cet effet, a tout simplement été rejetée par leurs collègues de la mouvance. Ils ont estimé que l’heure était grave et qu’il fallait agir pour sauver des vies.

Pour rappel, l’état d’urgence et le couvre-feu décrétés par le président Macky Sall, il y a quelques semaines est toujours de vigueur. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Antoine Félix Diome a par exemple indiqué que le couvre-feu était maintenu de 21 h à 05 heures du matin pour un mois renouvelable.