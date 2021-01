La pandémie du nouveau coronavirus qui a frappé l’humanité tout entière n’a épargné personnes, pas même les professionnels des médias. D’après un point de l’ONG suisse Press Emblem Campaign (PEC), 602 journalistes sont morts du Covid-19 depuis mars 2020. Dans la répartition, l’Amérique latine a enregistré à elle seule, plus de la moitié des victimes avec 303 décès. Viennent ensuite l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique avec respectivement 145, 94, 32 et 28 décès.

Ces chiffres d’après l’ONG, ne reflètent pas la réalité puisque dans certains cas, les causes des décès de journalistes ne sont pas révélées. Dans d’autres cas, les décès ne sont même pas annoncés ou des pays qui ne transmettent même pas les informations. Selon l’organisation qui est une initiative d’un groupe de journalistes de plusieurs pays, on ne peut pas savoir si ces hommes des médias qui ont succombé au virus ont été contaminés au travail ou dans leur vie

Travailleurs de première ligne

« En raison de leur métier, les journalistes qui se rendent sur le terrain pour informer sont en effet particulièrement exposés au virus. Certains d’entre eux, en particulier les indépendants et les photographes, ne peuvent pas seulement travailler à domicile, » a déclaré dans un communiqué Blaise Lempen, le secrétaire général de la PEC. L’ONG a par ailleurs, souhaité que les professionnels des médias soient traités comme des travailleurs de première ligne et bénéficient pour cette raison prioritairement de la vaccination contre le Covid-19.