Les nouvelles mesures mises en place par le régime du président Macron pour vaincre le coronavirus ont été annoncées par le premier ministre Jean Castex. Des mesures moins strictes que prévues mais qui doivent être respectées pour arriver à bout de la pandémie à en croire les autorités françaises.

Plus de 30 milles nouveaux cas ont été recensés par les autorités sanitaires en France en 24h d’après un décompte rendu public ce samedi 30 janvier. La grosse crainte des autorités reste la propagation des nouvelles variantes qui ont fait surface dans le pays. Le premier ministre français a annoncé entre autres la fermeture des frontières aux pays non membres de l’UE et des centres commerciaux non alimentaires.

Le président français Emmanuel Macron a une nouvelle fois réagi sur la toile ce samedi appelant les français à tout faire pour freiner l’épidémie: “J’ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l’épidémie ensemble.” a affirmé Emmanuel Macron sur Twitter.