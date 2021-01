En Conseil des ministres hier mercredi 13 janvier, le président Macky Sall a « insisté sur la mobilisation nationale 24h/24 pour sensibiliser les populations sur l’impératif de respecter les gestes barrières et les protocoles sanitaires ; réguler les horaires d’ouverture et de fermeture de marchés ». C’est du moins ce qu’indique le communiqué final de ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. Le Sénégal compte actuellement plus de 21 mille 800 cas de contamination.

Plus de 18 mille sont déclarés guéris et 489 autres sont morts. Rien que ces dernières 24 heures, il y a eu 198 nouveaux contaminés et neuf décès, si l’on s’en tient au point fait par le ministère de la santé et de l’action sociale. Le président de la République invite ce département ministériel à poursuivre la décentralisation effective et rapide du Samu national dans les régions . Les ressources humaines, les moyens financiers et logistiques de cette structure doivent être renforcés très rapidement, a estimé Macky Sall.

Mettre en œuvre urgemment une stratégie nationale de vaccination

Il a par ailleurs justifié l’état d’urgence décrété il y a quelques jours. Pour le numéro 1 sénégalais, cette mesure assortie d’un couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès a été prise à cause de la « propagation exponentielle, la sévérité et la gravité de la maladie ». Notons que Macky Sall pense déjà à vacciner ses compatriotes.

Il a demandé aux ministres concernés d’accélérer la mise en œuvre urgente de la « stratégie nationale de vaccination, dotée d’un budget conséquent ». Le rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement s’est déroulé par visio-conférence. Ce qui prouve que la situation sanitaire est préoccupante dans le pays.